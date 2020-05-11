سعودي يحول جدران منزل مهجور إلى لوحات فنية رائعة... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لبيت مهجور في إحدى الضواحي السكنية في السعودية، وقد تحولت جدرانه إلى لوحات فنية رائعة.

ويظهر المقطع أن الفنان مجهول الهوية، رسم لوحات بورتريه رائعة على جميع جدران المنزل، دون أي توقيع أو اسم يدل على هويته.

وانتشر المقطع بشكل واسع جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال صاخبة من قبل المغردين.