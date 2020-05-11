سعودي يحول جدران منزل مهجور إلى لوحات فنية رائعة... فيديو

ويظهر المقطع أن الفنان مجهول الهوية، رسم لوحات بورتريه رائعة على جميع جدران المنزل، دون أي توقيع أو اسم يدل على هويته.
وانتشر المقطع بشكل واسع جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال صاخبة من قبل المغردين.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لبيت مهجور في إحدى الضواحي السكنية في السعودية، وقد تحولت جدرانه إلى لوحات فنية رائعة.
ويظهر المقطع أن الفنان مجهول الهوية، رسم لوحات بورتريه رائعة على جميع جدران المنزل، دون أي توقيع أو اسم يدل على هويته.
وانتشر المقطع بشكل واسع جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال صاخبة من قبل المغردين.
وجهت الممثلة السورية ديمة قندلفت رسالة توعية للجمهور من أجل المحافظة على الأرض، وذلك بعد الحوادث الأليمة التي نشهدها من تغير في المناخ وأمراض، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص الباليه، مع مشاهد مركبة لبعض أنشطة الإنسان المضرة بالبيئة والأرض.
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تعرض راكب أمواج فرنسي الجنسية لهجوم قاتل من سمكة قرش، خلال ممارسته للرياضة على أحد الشواطئ في أستراليا، إلا أنه تمكن من النجاة بنفسه.
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