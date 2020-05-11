شاهد... شاحنة تطير في الهواء بسبب الرياح العاتية بالصين

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة وقوع حادث سير في الصين، حيث طارت شاحنة متوسطة الحجم بالهواء بسبب الرياح العاتية على الطريق السريع في مدينة ينتشوان الصينية.

ويظهر الفيديو وقوف بعض السيارات أمام إشارة المرور، ومن ثم هبت رياح قوية مفاجئة أدت إلى طيران الشاحنة ودورانها في الهواء وإصابة السيارة التي خلفها.

ووفقا للشرطة، التي وصلت بعد دقائق إلى مكان الحادثة، لم يصب السائق وزميله الذي كان معه داخل الشاحنة بأي إصابات، وذلك بسبب وضعهم حزام الأمان.