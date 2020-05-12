قصة شعر باستخدام الأدوات المنزلية والنتيجة غير متوقعة... فيديو

وجهت الممثلة السورية ديمة قندلفت رسالة توعية للجمهور من أجل المحافظة على الأرض، وذلك بعد الحوادث الأليمة التي نشهدها من تغير في المناخ وأمراض، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص الباليه، مع مشاهد مركبة لبعض أنشطة الإنسان المضرة بالبيئة والأرض.