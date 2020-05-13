رجال إطفاء يلهون مع طفل بـ"حرب ماء" في جو من المرح...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفريق من رجال الإطفاء وقد اشتركوا في "حرب ماء" مع طفل.

ويظهر المقطع الذي ظهر على منصة الواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ثلاثة رجال إطفاء قد توقفوا بجانب أحد المنازل وسط العاصمة الأمريكية واشنطن، ليقوموا بمشاركة طفل صغير اللعب بالماء.

حيث كان الطفل يلهو برش الماء في حديقة منزله، ليقوم أحد رجال الإطفاء برش الطفل بخرطوم من سيارة الإطفاء، وليبادر رجل آخر برش الطفل مستخدما إسطوانة مياه خاصة.

وتقوم فتاة صغيرة بأخذ خرطوم الماء من يد الطفل ولتبادر برش رجال الإطفاء في جو من المرح.