طائر يحارب مجموعة فيلة اقتربت من عشه... فيديو

أظهرت لقطات مصورة شجاعة طائر كركي في مواجهة مجموعة فيلة حاولت الاقتراب من عشه، فعلى الرغم من فارق الحجم والقوة بين الفيلة والطائر، لكن الطائر لم يلتفت إلى هذا الفارق في حماية مسكنة.

وبدت الفيلة مرتبكة أمام الطائر الذي راح يبعث لهم برسائل إنذار من خلال حركات مثل رفع أجنحته، بعدها بدأ الطائر في التقدم إلى الأمام، مرفرفا بأجنحة معلنا الدفاع عن عشه.

في النهاية، استشاط غضب الفيل إلى حد أن حاول دفع الطائر بعيدًا عنه قبل أن ينصرف، تاركا البيض دون أن يصاب بأذى.