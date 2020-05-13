أفعى تلتهم ديكا أمام أعين أحد المزارعين... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأفعى تلتهم ديكا في مزرعة شمال شرقي تايلاند.

ويظهر الفيديو الأفعى وهي في صدد الانتهاء من ابتلاع الديك أمام مرأى صاحبه، الذي أدرك أن الأوان فات لإنقاذ ديكه.

وقال صاحب المزرعة "ذهبت إلى حظيرة الدجاج لإطعام الدجاج وسمعت ضجيجا كبيرا... بعدها لاحظت أن أحد الديوك مفقود".

بعد عملية بحث، عثر المزارع على الأفعى، التي لا يزال يخرج قدم الديك من فمها. ويقال أن طول الأفعى كان أكثر من 180 سم.

قام المزارع بالاتصال بخدمات الطوارئ للمساعدة وعندما وصل عمال الإنقاذ إلى الموقع كانت الأفعى لا تزال تقاتل مع فريستها.

وتمكنت الفرق من سحب الديك من فم الأفعى، ونقلتها إلى مكان بعيد وأطلقت سراحها في الطبيعة.