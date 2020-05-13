قرش أبيض عملاق يقترب من زورق صيد قبالة سواحل أستراليا... فيديو

قام صيادون بتصوير قرش أبيض يبلغ طوله 6 أمتار وهو يقترب من قاربهم قبالة السواحل الغربية لأستراليا.

وأظهر الفيديو سمكة القرش الأبيض وهي تحوم حول قاربهم في مشهد مثير ومخيف في نفس الوقت، بينما أكد الصياديون أن القرش من الأنواع المفترسة ويبلغ طوله 6 أمتار.

ونقلت مصادر إعلامية عن أحد الصيادين قوله: "لم أصدق عيني".

وبحسب الشاهد، فإن القرش راقب الصياد عن كثب وهو يسبح مباشرة تحت القارب للتواصل وحام حولنا 3مرات" شعرت بأن علينا الخروج من هنا".

يعتبر القرش الأبيض العظيم كائنًا حيًا يشكل خطرًا على البشر. يصل وزن الحيوانات المفترسة البالغة إلى طنين ويبلغ طول جسمها من أربعة إلى ستة أمتار.