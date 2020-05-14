طفل بعمر الـ11 عاما يسجل رقما قياسيا في رياضة "لوح التزلج"... فيديو

قام طفل بعمر الـ11 عاما بتسجيل رقم قياسي في رياضة لوح التزلج، بعدما تمكن من تأدية حركة تعرف بهذه الرياضة باسم "لفة 1080" على منحدر عمودي للمرة الأولى.

الطفل جاي خوري، تمكن من تأدية الحركة والتي تتضمن ثلاث لفات في الهواء بشكل كامل.

البرازيلي لم يصدق أنه قد تمكن من أداء الحركة، وهو ما ظهر في المقطع المصور، من خلال ردة فعله الفرحة.