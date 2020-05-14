توقف للسماح لسيدة بعبور الطريق... رجل يجد نفسه مع سيارته في نهر مجاور... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحادث غريب جرى تصويره عبر إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في أحد شوارع مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

يظهر المقطع المصور الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة والـ17 ثانية، قيام سائق سيارة بالتوقف قبل الوصول لممر للمشاة من أجل السماح لسيدة بعبور الطريق.

الى أن المفاجئة وقعت عندما عبرت السيدة الشارع لتأتي سيارة من خلفه وتصدمه، مطيحة بسيارته الى النهر المجاور، ليصطدم بسور وضع على ضفة النهر وتنزلق سيارته في النهر.

في الوقت الذي اصطفت فيه سيارات العابرين للطريق من أجل إنقاذ الرجل الذي غمرت سيارته المياه وحاول الخروج منها، بدأت مياه النهر بتحريك السيارة بعيدا عن الضفة.