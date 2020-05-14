سائق يحطم سيارته بحادث غريب في مرآب للسيارات... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لحادث جرى تصويره عبر إحدى الكاميرات الموجودة في مرآب للسيارات تحت الأرض، وكان بطل المقطع المصورسائق من سويسرا.

يظهر المقطع المصور لحظة دخول سيارة الى المرآب بسرعة كبيرة، لتبدأ عمليات الاصطدام يمينا ويسارا، في الوقت الذي كان السائق لا يزال مصرا على المرور.

ليحاول بعدها التوقف والخروج من الموقف الذي وضع نفسه فيه، إلا أنه لم ينجح من المحاولة الأولى، التي كاد يتسبب بها بإنقلاب السيارة، لكنه نجح لاحقا في المرور، مخلفا أضرار مادية في سيارته وأجهزة الدخول الموضوعة في مدخل المرآب في حادث غريب، كما وصفه رواد مواقع التواصل.