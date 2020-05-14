تصرف طائش من سائق شاحنة ضخمة... والنتيجة كارثية... فيديو

أصر سائق شاحنة ضخمة على الالتفاف والعودة في أحد أزقة البرازيل الضيقة، ولم يأخذ بعين الاعتبار أن أبعاد شاحنته لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع عرض الزقاق.

وتفاجأ سائق الشاحنة عند عبوره في الزقاق الضيق في إحدى ضواحي مدينة كاسكويرو دي إيتابيميريم البرازيلية، بنهاية مسدودة، وعوض العودة للخلف، قرر السائق الالتفاف والعودة دون الاكتراث بأبعاد الشاحنة الضخمة، بحسب ما ذكر موقع "rg".

في البداية اصطدمت المقطورة في جدار المنزل الواقع على يسار الشاحنة، ولم تلحق به ضررا بالغا، ولكن بعد عدد كبير من المناورات التي خاضها السائق بعنف شديد، انتهى الأمر بانهيار جدران المنازل على طرفي الطريق، بالإضافة إلى مقطورة مقلوبة عالقة في منتصف الطريق، بعد أن فرغت من حمولتها نتيجة الصدمات المتتالية.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال ساخرة من روادها.