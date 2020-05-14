حيوان الوشق يقفز لمسافة طويلة ويجتاز عائقا كان أمامه...فيديو

لا أحد يشك في قدرات الصيد للقطط، التي تمتلك رؤية ليلية عالية وحاسة شم قوية، إلا أنه بالإضافة إلى ذلك، لديها قدرات كثيرة أخرى.

يظهر مقطع فيديو تتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، القدرات الخارقة لحيوان الوشق، الذي وجد نفسه مظطرا للقفز لمسافة طويلة إذا أراد العبور إلى الضفة الأخرى من النهر.

وقال مصور الفيديو إنه بدأ تصوير المشهد لمجرد أنه يعتقد أن الوشق سيسقط في النهر، لكن الأخير فاجأه بقدراته الكبيرة عندما قفز لمساحة عدة أمتار.

وأضاف: "كنا نصطاد سمك السلطعون الأزرق في جزيرة بيكان، في مدينة لويزيانا، عندما خرج هذا الوشق الضخم من مكب للنفايات. التقطت هاتفي معتقدًا أنه على وشك السقوط في النهر، لكنه فاجأنا جميعًا".