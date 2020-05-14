قرش أبيض يحوم حول لوحة راكب الأمواج في مشهد مثير...فيديو

هل يمكنك تخيل ركوب الكاياك على بعد أمتار قليلة من سمكة قرش بيضاء؟ هذا ما فعله بطل هذا الفيديو في كاليفورنيا، والذي تبين أنه على بعد بضعة كيلومترات فقط من المكان الذي كان مسرحا لهجوم قاتل من سمك القرش.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سمكة القرش الأبيض العملاقة وهي تحوم حول لوحة راكب الأمواج "كاياك" في خليج مونتيري في كاليفورينا في مشهد مثير، حيث لا يتوقف القرش عن التجاذب حول الرياضي، ولكنه في النهاية يذهب للابتعاد عن فريسته المحتملة.

يبدو أن الحظ كان بجانب هذا الرياضي، ومصيره يختلف تماما عن الشخص، الذي تعرض لهجوم قرش.