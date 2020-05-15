لصوص يسرقون بقرة وخروفين ويضعوهم في سيارة صغيرة... فيديو

هل يمكنك تخيل ركوب الكاياك على بعد أمتار قليلة من سمكة قرش بيضاء؟ هذا ما فعله بطل هذا الفيديو في كاليفورنيا، والذي تبين أنه على بعد بضعة كيلومترات فقط من المكان الذي كان مسرحا لهجوم قاتل من سمك القرش.