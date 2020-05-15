لصوص يسرقون بقرة وخروفين ويضعوهم في سيارة صغيرة... فيديو

وتمكن اللصوص من وضع خروفين في صندوق السيارة وبقرة في المقصورة الخلفية المخصصة للركاب.
وعلق صاحب الفيديو قائلا إن الشاب الذي يرتدي قميصا رماديا وسروالا أخضر، يشارك بنشاط في سرقة الماشية، وهو لص مشهور في مصر.
وثقت كاميرا مراقبة مثبتة بالقرب من مزرعة في إحدى ضواحي القاهرة مؤخرا عملية سطو جريئة شارك فيها ثلاثة أشخاص.
وتمكن اللصوص من وضع خروفين في صندوق السيارة وبقرة في المقصورة الخلفية المخصصة للركاب.
وعلق صاحب الفيديو قائلا إن الشاب الذي يرتدي قميصا رماديا وسروالا أخضر، يشارك بنشاط في سرقة الماشية، وهو لص مشهور في مصر.
وثقت كاميرات المراقبة الخارجية المثبتة على جانب أحد الطرق في مدينة كوباكابانا البرازيلية لحظة إصابة امرأة بعجلة انفصلت من سيارة.
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هل يمكنك تخيل ركوب الكاياك على بعد أمتار قليلة من سمكة قرش بيضاء؟ هذا ما فعله بطل هذا الفيديو في كاليفورنيا، والذي تبين أنه على بعد بضعة كيلومترات فقط من المكان الذي كان مسرحا لهجوم قاتل من سمك القرش.
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