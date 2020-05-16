نيزك يفجر سماء ولاية أمريكية... فيديو

نشرت جمعية النيزك الأمريكية "AMS"، مقطع فيديو لسقوط نيزك تبلغ درجة لمعانه -4، أي أنه أشع السماء ككوكب الزهرة في الصباح أو المساء.

ورصدت كاميرات المراقبة كرة نارية مذهلة في سماء ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية في 14 مايو/أيار.

وأظهر فيديو كاميرا جرس الباب، كيف عبر جسم غير معروف سماء الليل في ليكسينغتون ثم انفجر في ومضة مشرقة.

وحسب جمعية النيزك الأمريكية، تدخل عدة آلاف من الشهب بحجم كرة نارية الغلاف الجوي للأرض كل يوم. ومع ذلك، فإن معظمها غير ملحوظ، لأنها تظهر في مناطق غير قابلة للسكن فوق المحيط أو خلال النهار. كما لديهم أيضًا فرصة ضئيلة للفت الانتباه ليلا بسبب قلة عدد الأشخاص في الشوارع والسرعة العالية التي تطير بها الكرات النارية في السماء.

والظاهرة التي شهدتها سماء كارولينا الجنوبية، هي النيزك المتفجر وهو عبارة عن كرة نارية شديدة اللمعان.