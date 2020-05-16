قردة شجاعة تنقذ طفلها العالق على أسلاك الكهرباء... فيديو

تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام قردة شجاعة بانقاذ طفلها العالق على أسلاك الكهرباء في مدينة بنغالور الهندية.

ويظهر الفيديو وقوع القرد الصغير بمأزق لم يستطع الخروج منه بمفرده، حيث كان يطلق نداء استغاثة لأفراد عائلته الذي تجمعوا على سطح أحد المباني.

وحاولت الأم أول مرة القفز إلى طفلها، ولكن محاولتها باءت بالفشل وكاد الصغير أن يقع من ارتفاع عالي. ولكنها حاولت مرة أخرى، وهذه المرة تكللت محاولتها بالنجاح، حيث التقطت طفلها بسرعة وقفزت إلى السطح المجاور.