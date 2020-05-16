كلب صغير شجاع يطرد لصوص حاولوا سرقة منزل صاحبته... فيديو

وثقت كاميرا المراقبة الخارجية لدى أحد منازل مدينة تاونسفيل الأسترالية لحظة دخول لصوص إلى المنزل من الباب الأمامي.

واضطر السارقان الشابان، اللذان كانا يعولان على سرقة سهلة، للهرب من كلب شجاع صغير، نبح بصوت عالي عليهما ومن ثم قام بمطاردتهم.

وظهرت صاحبة الكلب الشجاع في نهاية الفيديو وهي تستدعي كلبها خوفا عليه، حيث استمر بالنباح على اللصوص.