لحظة تخطف الأنفاس... سمكة قرش تقترب من فتاة تجذف بمفردها وتقرر تركها.. فيديو

صور درون لحظات صعبة مرت بها فتاة أمريكية وهي تجدف بقاربها الفردي عندما اقتربت منها سمكة قرش بيضاء كبيرة طولها 12 قدماً في شمال كاليفورنيا، في نفس اليوم الذي قتل فيه راكب أمواج يبلغ من العمر 26 عاماً في هجوم لسمكة قرش على بعد خمسة أميال فقط على شاطئ ولاية مانريسا.

حيث أظهرت اللقطات وجود امرأة في القارب تمارس هواية التجديف في خليج مونتيري بينما تسبح سمكة القرش البيضاء قبل خطوات قليلة من القارب، بحسب "ديلي ميل".

بعد ثوانٍ فقط، أدركت المرأة فجأة أن سمكة القرش البيضاء تدور حول قاربها، مما دفعها لأن تتوقف عن التجديف بسرعة.

وكانت سمكة القرش تحدق وتراقب القارب بهدوء، بينما كانت المرأة تنتظر بصبر حتى تغادر سمكة القرش بعيدة عنها.

وبعد لحظات قليلة، أصبحت سمكة القرش غير مهتمة بوجود القارب، وذهبت عبر المياه بعيداً عنه.

Drone footage captured a shark swimming close to a kayaker over the weekend in Monterey Bay, California, not far from where a 26-year-old surfer was killed in a shark attack.



Officials closed the water 1 mile north and south of the attack until Thursday. https://t.co/hVWRxi6Mky pic.twitter.com/8oyqKyHGN5 — ABC News (@ABC) May 11, 2020

​وقتل في اليوم نفسه شاب يبلغ من العمر 26 عاماً يدعى بين كيلي في هجوم سمكة قرش عليه أثناء ممارسته لركوب الأمواج، على بعد خمسة أميال فقط على شاطئ ولاية مانريسا.

وكان "كيلي" معروفاً بشكل كبير في مجتمع ركوب الأمواج في سانتا كروز في كاليفورنيا.

وأصر عالم الأحياء البحرية "ثوماي" على أن سمكة القرش التي ظهرت في لقطاته قرب القارب، ليست هي نفسها التي هاجمت كيلي وقتلته.

وأظهرت الصور التي التقطتها المحطة التلفزيونية "KTVU" انتشار أطقم الإنقاذ على الشاطئ بعد وقت قصير من حادث وفاة "كيلي" بعد هجوم القرش.

وشوهدت سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف في موقف السيارات على الشاطئ.

ووفقاً لموقع كاليفورنيا "ستات باركس"، فإن شاطئ مانريسا مغلق تماماً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً يومياً وسط جائحة فيروس كورونا.

وخلال الأوقات الأخرى، يكون الشاطئ مفتوحاً للسكان المحليين، ويجب أن يلتزموا بالإرشادات بأن يسمح لهم بركوب الأمواج والركض والسباحة فقط، ولا يسمح لهم بالجلوس على الشاطئ وأخذ الحمامات الشمسية.

وسيتم إغلاق المياه على بعد ميل واحد من الشمال والجنوب في المنطقة التي هاجم بها القرش الشاب وذلك لمدة خمسة أيام، بالإضافة لنشر لافتات تحذر رواد الشاطئ من هجوم أسماك القرش.

في حين أنه من غير الواضح ما هو نوع سمكة القرش التي هاجمت راكب الأمواج "كيلي"، إلا أن أسماك القرش البيضاء الكبيرة عادة ما تسبح في المنطقة في هذه الفترة.

كان حادث مقتل الشاب نتيجة هجوم القرش يوم السبت هو الثالث من نوعه قبالة شمال كاليفورنيا منذ عام 1984.

يذكر انه في عام 2004، قُتل غواص على يد سمكة قرش بيضاء كبيرة بطول 17 قدماً بالقرب من صخرة كيبيسيليا في مقاطعة ميندوسينو.

وفي عام 1984، هاجمت سمكة قرش بيضاء كبيرة يبلغ طولها 16 قدم، رجلاً يبلغ من العمر 28 عاماً في بيجون بوينت في مقاطعة سان ماتيو في كاليفورنيا.