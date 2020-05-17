دببة تكتشف وجود كاميرا خفية وتحاول إزالتها... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الدبب في متنزه "لاند أوف ليوبارد" الوطني في إقليم بريمورسكي كراي الروسي.

ويبين الفيديو الذي نشر على قناة "يوتيوب" الخاصة بالمتنزه الوطني، 3 دببة تبحث عن الطعام، وبعد فترة تنتبه لوجود الكاميرات الخفية وتبدأ بضربها بمخالبها، كما لو أنها تحاول إزالتها.

وجاء في وصف الفيديو: "اقتربت الدببة من الكاميرا، وحاولت تذوقتها وضربتها بمخالبها عدة مرات، كما لو كانت تحاول إخفاء سجل التسجيلات الأخيرة".

ومن جانبه أشار أحد موظفي المتنزه إلى أن الدببة فعلت ذلك عن غير قصد، موضحا أنه غالبا ما تحدث مثل هذه الأمور.