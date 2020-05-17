سمكة قرش المطرقة تصطاد أسماك القرش السوداء الصغيرة...فيديو

وفي ثلاث مناسبات منفصلة، سجلت طائرة بدون طيار صورًا لسمكة قرش مطرقة تقترب من أسماك القرش السوداء في المياه قبالة ساحل بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويمكن أن يصل طول سمك قرش المطرقة الكبير إلى 5.5 متر تقريبًا وعلى الرغم من حجمها الكبير، إلا أنها غالبًا ما تكون في المياه الضحلة نسبيًا. من بين فرائسها أسماك القرش الأخرى، بما في ذلك أسماك القرش السوداء، والتي هي في الواقع حيوانات مفترسة أيضًا.