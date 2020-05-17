3حيتان عملاقة تحاصر رياضيين من ركوب الأمواج... فيديو

أصيب رياضيان من راكبي الكاياك بالصدمة عندما وجدا نفسيهما محاطين بثلاثة حيتان قاتلة كبيرة في جنوب جزيرة سخالين.

كان المغامران يستكشفان منطقة كيب مرامورني على الساحل الغربي لشبه جزيرة تونينو أنيفا، عندما اكتشفوا الحيتان القاتلة. أو بالأحرى، كانت الحيتان القاتلة هي التي اكتشفتهما. اقتربت الحيوانات من بعيد، ثم سبحت أسفل المركب.

وقال أحد الرياضيين "أخشى التواصل معهم، وهي حيتان قاتلة حقيقية!"