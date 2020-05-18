فتاة تقود دراجتها النارية بسرعة 190 كم وتتعرض لحادث... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفتاة روسية وهي تقود دراجتها النارية بسرعة وصلت لـ190 كم في سباق مع سيارة على أحد الطرق السريعة في مدينة سوتشي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره من خلال كاميرا مثبتة بخوذة الفتاة، السرعة التي قادت فيها دراجتها النارية في سباق مع سيارة على طريق سريع.

وأثناء تجاوز الفتاة السيارة سقطت بعدها أرضا بعدما فقدت سيطرتها على التحكم بالدراجة النارية، وطلبت من الأشخاص الذين تجمعوا حولها الاتصال بالإسعاف.

يذكر بأن الشابة بقيت على قيد الحياة وتعرضت لعدد من الخدوش في قدميها.