3 بطاريق تتجول داخل متحف أمريكي خال من البشر... فيديو

عرضت شبكة "يورو نيوز" مقطع فيديو أظهر ثلاثة بطاريق تتجول داخل أحد المتاحف الأمريكية بعد أن خلا من البشر.

وتجولت البطاريق الثلاثة بأريحية تامة داخل أروقة متحف الفن الواقع في ولاية كانساس الأمريكية، بعد أن هجره البشر بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي تفرضها السلطات.

وبدت البطاريق وكأنها مهتمة بالأعمال الفنية المعروضة في المتحف، حيث راحت تتأملها بهدوء وتتنقل من عمل لآخر وكأنها تعي ما تشاهده.