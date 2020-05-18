محاولة لنقل لوح زجاج باستخدام المصعد تنتهي بالفشل...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم تصويره داخل مصعد في فيتنام عندما حاول 3 أشخاص نقل لوح زجاجي ضخم.

المقطع المصور تم تصويره بإحدى الكاميرات الموجودة في المصعد، والتي تظهر محاولة 3 شباب إدخال لوح زجاج كبير لنقله بالمصعد.

حيث أدخل شابان اللوح الزجاجي في الوقت الذي قام فيه الشاب الثالث بمحاولة لإبقاء باب المصعد مفتوحا، ويتركه لبضع ثوان لمساعدة الشابين، فينغلق ولم يتمكن من فتحه.

ثم يبدأ المصعد بحركته مع بقاء جزء من اللوح الزجاجي خارجه، ليتحطم بعد ارتطامه مع ارتفاع المصعد ولتتناثر قطع الزجاج المحطم على الشابين داخل المصعد.