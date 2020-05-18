قردة تنقذ ابنها العالق على خط التوتر العالي... فيديو

ويظهر المقطع مجموعة من القرود، على سطح أحد المباني، يحاولون إنقاذ القرد الصغير العالق، وسرعان ما قفزت القردة الأم إلى خط التوتر العالي، وأمسكت بابنها وعادت بسرعة إلى السطح.

#NDTVBeeps | Baby langur stranded on overhead electric cables rescued by mother pic.twitter.com/IToz8THwqx — NDTV (@ndtv) May 18, 2020

​وانتشر المقطع بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل واسعة من قبل المغردين، معتبرين أن عاطفة الأم هي الدافع الأكبر الذي دفع القردة إلى المخاطرة بحياتها لإنقاذ حياة ابنها.