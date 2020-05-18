شاب يخالف الحجر الصحي ورجال الأمن يركضون خلفه للقبض عليه... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب خالف الحجر الصحي المفروض عليه في أحد المراكز في مدينة سوتشي الروسية، لتتم ملاحقته من قبل عناصر الأمن الموجودة في المنطقة.

المقطع المصور الذي تم تصويره من أحد شرفات المركز الطبي، حيث خرج إلى الباحة الخلفية للمركز شاب، مخالفا قواعد الحجر الصحي.

ليستقبله رجل أمن تواجد هناك ليتبادلا الحديث في محاولة لإعادته الى المركز، قبل أن ينطلق راكضا، ليحاول اعتراضه عدد من رجال الأمن، ليهرب منهم واحدا تلو الآخر في مطاردة أثارت ضحك الأشخاص الذين تواجدوا على شرفات المركز الطبي.

ليعود الشاب إلى المركز وخلفه عدد من رجال الأمن، وبحسب المسؤولين فإن الشاب سيتعرض لمخالفة نتيجة مخالفته القواعد الصحية.