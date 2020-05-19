الحرس الروسي يحظر المرور وسط موسكو من أجل عائلة من البط... فيديو

قام أفراد من الحرس الروسي في موسكو بحظر المرور ما سمح لعائلة من البط عبور الطريق بأمان.

يظهر مقطع فيديو، كيف وقفت سيارة ضباط إنفاذ القانون وسط الطريق السريع ليعبر البط مع صغاره على عجل.

وغادر الحرس بعدما وصل البط مع 13 خرنقا إلى الرصيف وتابع طريقه دون أن يهدده شيء.

في وقت سابق، قام أحد رجال الشرطة بمساعدة مجموعة من البط بالوصول إلى أمهم في أمريكا.