حانة في أمريكا تحل مسألة التباعد الاجتماعي بطريقة مفاجئة... فيديو

قدمت حانة في ماريلاند حلا مبتكرا يتيح الالتزام بالتباعد الاجتماعي، بعد أن تبدأ السلطات برفع قواعد الحجر الصحي تدريجيا.

كشفت حانة "فيش تيل" في مدينة أوشن سيتي عن طاولات التباعد الاجتماعي الجديدة، والطاولات عبارة عن إطارات على أرجل مع عجلات، وسيحظى كل زائر على واحدة منها.

وتؤمن الطاولات تباعدا اجتماعيا بمقدار مترين تقريبا، وأكد ممثل المؤسسة، أن الزبائن سيتمكنون من الشرب بأمان، ولا تزال حانات مغلقة وتتلقى فقط الطلبات الخارجية بسبب الحجر الصحي.

في وقت سابق، ابتكر مطعم في العاصمة الهولندية، أمستردام، طريقة فريدة تمكن الزوار من تناول وجباتهم مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انشار فيروس كورونا.