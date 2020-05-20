فتاة ترتدي زي فرس النهر المعقم لمعانقة والدتها... فيديو

وجدت فتاة طريقة آمنة غير تقليدية لمعانقة والدتها المتواجدة في دار المسنين في مدينة ستيفنس سيتي، ولاية فيرجينيا الأمريكية.

قامت عائلة بزيارة جدتهم في دار المسنين، حيث ارتدت الابنة زي فرس النهر قابل للنفخ كإجراء احترازي ضد "كوفيد-19".

وقالت المرأة العجوز حين رؤية ابنتها، "كم هذا رائع" وعلق مصور مقطع الفيديو، أن موظفي دار المسنين سمحوا للأقارب بالعناق عن طريق ارتداء بدلات معقمة.

وشيد المستخدمون بأسلوب الدار المبدع، وعلق أحدهم، "هذا أمر رائع. ربما سننظر إلى ما حدث بعد عشر سنوات وسنسأل أنفسنا "أكانت هذه الحياة حقيقية؟؟".

في سياق متصل، تعمل أغلب كبرى شركات حول العالم على ابتكار أدوات من شأنها منع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المسافرين، الأمر الذي دفع مواطنة كندية لابتكار وسيلة لمعانقة والدتها المسنة.