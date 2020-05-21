الأشياء الصغيرة يمكن أن تعني الكثير... هذا ما فعله سائق "البلدوزر" للأطفال... فيديو

قام سائق جرّافة كبيرة بإسعاد بعض الأطفال الذين يلعبون في الشارع بطريقة لافتة، لاقت الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة جرت مع طفلين يملكان ألعابا تعتبر نماذج مصغرة عن آلات ثقيلة يتم استخدامها في الحفر وتعبيد الطرق وغيرها، مثل "بلدوزر" وشاحنة.

وفي الفيديو يرى سائق جرافة كبيرة "بلدوزر" هؤلاء الأطفال يمرحون ويلعبون بأدواتهم في مكان عمله، فبدل طردهم قام باللعب معهم وشاركهم هذه اللحظات.

Little things can mean so much.



This heavy-machine operator taking a moment to bring smiles to the faces of two kids playing with their own miniature trucks is definitely the Twitter content I’m here for. AND the precision.



Humanity.🌎❤️ pic.twitter.com/kGfvnx1JzR — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 19, 2020

لحظة واحدة كانت كفيلة في رسم ابتسامة على وجوههم.