مراسل يقدم حذاءه إلى عامل مهاجر حافي القدمين.. فيديو

قدم مراسل شبكة "بي بي سي" الإخبارية حذاءه إلى أحد العمال المهاجرين من مدنهم، التي تخضع لإجراءات مشددة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المراسل وهو يقدم حذاءه إلى الشاب بعد أن أجرى معه حوارا بسيطا عن الصعوبات التي يواجهها.

This BBC reporter was interviewing a family of migrant workers.



They'd been walking for days just to get home.



During the interview, he saw the man had no shoes. So he took off his own — and gave them to him.



(@SalmanRavi)pic.twitter.com/T5EPbEJeaJ — Muhammad Lila (@MuhammadLila) May 15, 2020

​ويخشى هؤلاء المهاجرين من أن يتضوروا جوعًا إذا بقوا في المدن التي تخضع لإجراءات إغلاق مشددة لكبح انتشار فيروس كورونا. التقى مراسل "بي بي سي"، سلمان رافي، صدفة بالرجل الذي مشى حافي القدمين مسافة 250 كم، بحسب الشبكة.