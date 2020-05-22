"الطفل المعجزة" عاشق برشلونة يبهر من جديد وميسي يرد... فيديو

أرات البالغ من العمر 6 سنوات يحلم باللعب للفريق الكتالوني يوما ما، حسبما قال في أحد الفيديوهات التي ينشرها والده دائما على موقع "يوتيوب".
يذكر أن ميسي أبدى أعجابه يوما بعد أن رأى فيديوهات النجم الصغير وقال "شكرا أرات على هذا المستوى، عناق حار".
يعيش الطفل الإيراني أرات حسيني في بريطانيا، ويعشق برشلونة الإسباني، وله مقاطع فيديو مذهلة يظهر فيها مهاراته في كرة القدم، ويثير أعجاب العالم.
أرات البالغ من العمر 6 سنوات يحلم باللعب للفريق الكتالوني يوما ما، حسبما قال في أحد الفيديوهات التي ينشرها والده دائما على موقع "يوتيوب".
يذكر أن ميسي أبدى أعجابه يوما بعد أن رأى فيديوهات النجم الصغير وقال "شكرا أرات على هذا المستوى، عناق حار".
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