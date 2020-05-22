بث مقطع حقيقي لمطاردة الشرطة الأمريكية لسيارة في شوارع كاليفورنيا... فيديو

بثت قناة Abc7 مقطعا لمطاردة حقيقية، حيث راحت الشرطة تطارد سيارة انطلق قائدها بسرعة جنونية.

وألقت الشرطة القبض على قائد المركبة بعد مطاردة مثيرة على إحدى الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا.

وظهر في الفيديو قائد المركبة يتوقف لبضع ثوان ليقذف عددا من الصناديق خارج السيارة قبل أن يترجل خارجها ويستسلم لرجال الأمن.