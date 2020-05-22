لحقه إلى النهر ليفترسه... رجل ينجو من الدب بأعجوبة وذكاء في حديقة الحيوان... فيديو

دخل رجل مخمور إلى محمية دب في حديقة حيوانات وارسو، فحاول الدب مهاجمته، ليحصل بينهما عراك في النهر.

وقفز الرجل إلى النهر بعد أن حاول الدب مهاجمته بسبب دخول منطقته في حديقة الحيوانات.

ولم يكتف الدب حتى بعد ذلك، بل لحقه إلى النهر، وحصل بينهما عراك تصرف خلاله الرجل بذكاء بعد أن تكمش بعنق الدب ليحاول خنقه.

ثم صعد الرجل بعد أن نجى بإعجوبة إلى مكان عال.