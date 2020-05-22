لبؤة تفاجئ سياحا وتفتح الباب عليهم...فيديو

يظهر الفيديو السائحين مشتتين لالتقاط صور للأسود، التي تستقر في المكان حتى اقتربت لبؤة بالغة بما يكفي للوصول إلى الباب الخلفي وفتحت الباب بأنيابها دون أي صعوبة. لحسن الحظ نجت المرأة في مؤخرة السيارة، بعد دفعات جعلتها تغلق الباب بسرعة قبل أن تتمكن اللبؤة من الدخول.
The lioness wants to go on a safari ride🤔— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 21, 2020
It opens the door & asks for a lift. This can also happen to you in your next safari. Maintain safe distance from wild animals. pic.twitter.com/mqIpnyPi1n
كتب صاحب الفيديو: "اللبؤة تريد الذهاب في رحلة سفاري. فتحت الباب وطلبت الذهاب في رحلة. وقد يحدث هذا لك أيضًا في رحلة السفاري التالية. ابق على مسافة آمنة من الحيوانات المفترسة".
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