حشد من الرجال يحركون سيارة بأيديهم العارية لتمرير سيارة الإطفاء... فيديو

قام مجموعة رجال بتحريك سيارة متوقفة على الطريق في منطقة لينينغراد لمساعدة رجال الإطفاء الذين كانوا في عجلة من أمرهم للوصول إلى مكان الحريق.

لم تتمكن سيارة الطوارئ المرور بسبب السيارات المتوقفة، لذا تدخل السكان المحليون في الأمر، الذين نقلوا السيارة معًا إلى الرصيف، لكن المحاولات الأولى باءت بالفشل، وازداد عدد الرجال في المكان إلى أن نجحوا في المهمة.

وكانت خدمة الإطفاء توجهت إلى إطفاء حريق نشب في شقة في الطابق 21، يوم 23 مايو/أيار.

وأطفأ رجال الإنقاذ الشقة من شرفة الطابق الثاني والعشرين. وتم إجلاء 32 مواطنا عن طريق الدرج، ولا توجد إصابات.