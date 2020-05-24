تحدي رقص بين جينيفر لوبيز ومذيع أمريكي شهير... فيديو

ونشر مقطع الفيديو على برنامج "ذا تونايت شو بطولة جيمي فالون" على يوتيوب.

ودعا فالون لوبيز إلى نوع من "معركة الرقص"، ووفقًا لشروط المعركة، كان على المشاركين إعادة أداء الحركات بأكبر قدر ممكن من الدقة.

وكررت المغنية، حركات الرقص بسهولة، بينما وجد مقدم البرامج التلفزيونية الأمريكية صعوبة في إعادة أدائها بدقة.

في وقت سابق، لاحظ المستخدمون شيئا مخيفا في إحدى صور لوبيز، حيث يظهر خلف المغنية رجل غامض يبدو وكأن فمه قد ربط حتى لا يصرخ.