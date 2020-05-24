معركة بين فهد وضفدع تنتهي بفوز الأخير... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة هجوم فهد على ضفدع صغير في معركة غير متكافئة أبدا.

وعلى ما يبدو أن الفهد قرر التحقق من طعم الكائن الغريب الذي يشاهده لأول مرة، ولكن الضفدع أقدم على إظهار مقاومة شرسة.

ولم يكن في حساب الحيوان المفترس أن يواجه هذه المقاومة، ولم يقدم على خطوته في افتراس الحيوان البرمائي الصغير، بل عاد أدراجه دون وجبة الغداء.