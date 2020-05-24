مدرب ينقذ حياة طالب ألقى قنبلة يدوية بشكل خاطئ... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة إلقاء أحد الطلاب قنبلة يدوية بشكل خاطئ، حيث كان من الممكن أن تقع كارثة لولا التدخل السريع من المدرب.

ويظهر الفيديو المتداول عملية تدريب لإلقاء القنبلة اليدوية في ساحة التدريب بالجامعة العسكرية في الصين، حيث كان المدرب يمسك بالطالب ويعلمه كيفية القذف.

ولكن الطالب أخطأ في قذف القنبلة ووقعت بالقرب منهما، وهنا تدخل المدرب بسرعة وسحب الطالب إلى الخلف ومن ثم إلى الخندق المجاور.

وبعد ثوان انفجرت القنبلة ولم يصب أي أحد بسبب حنكة وسرعة بديهة المدرب.