عاصفة قوية تتسبب بطيران رجل في إحدى المدن الروسية... فيديو

هبت عاصفة قوية، يوم أمس الأحد، على مدينة يكاترينبورغ وسط روسيا، تسببت بأضرار مادية كطيران الأسقف المستعارة غير المثبتة جيدا عن أسطح المستودعات.

انتشر مقطع فيديو عبر "تويتر" يظهر رجلا يمشي على أحد الأسقف المستعارة الملقاة على الأرض نتيجة الرياح القوية، ولكن الرياح تسببت مرة أخرى بطيران السقف المستعار، وطيران الرجل فوقه في مشهد مخيف.

Ураганище сегодня в Екатеринбурге адский (видео E1) pic.twitter.com/gK7LUEyKcg — Dmitry Kolezev (@kolezev) May 25, 2020

​ولاقى المقطع ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر المغردون أن الرجل تصرف بلا مبالاة واضحة لأنه قرر المشي على السقف في هذا الجو العاصف.