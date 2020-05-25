قناة السويس تشهد عبور أضخم سفينة حاويات في العالم... بالفيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسفينة حاويات عملاقة، تعد أكبر سفينة حاويات في العالم، وهي تعبر قناة السويس، في أولى رحلاتها البحرية.

وقدمت السفينة "HMM ALGECIRAS" الأضخم في العالم من ميناء يانتيان في الصين متجهة إلى روتردام بهولندا، بحسب ما ذكره موقع "البيان".

​يبلغ طول السفينة العملاقة 400 متر، وعرضها 61 مترا وغاطسها 16 مترا، وتمتاز السفينة بكفاءة أنظمة التشغيل التي تتوافق مع لوائح المنظمة البحرية الدولية، مما يتوقع أن يؤدي التصميم المُحسَّن للهيكل والمحرك إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وتوفير ما يقرب من 15 في المئة من تكلفة التشغيل.