بالفيديو... دب يحاول سرقة سيارة فاخرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دبا يحاول سرقة سيارة فاخرة من طراز مرسيدس.

ويظهر في الفيديو الذي تم توثيقه في ولاية كارولينا الشمالية، كيف يقترب الدب من السيارة بينما يقف المالك على شرفة منزله ويحاول إقناع الدب بالابتعاد عنها.

​وعندما يقترب الدب من السيارة ويفتح الباب، يبدأ مالك السيارة وأصدقائه بالصراخ وإصدار أصوات عالية لإخافة الدب الذي يركض إلى الغابة ليختبئ.