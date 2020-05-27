سلحفاة طائرة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة... فيديو

تعرضت إحدى قاطنات مدينة ساقانا الأمريكية، التي كانت بصحبة شقيقها، لحادث غريب، حيث اخترقت سلحفاة زجاج سيارتها الأمامي وكادت أن تصيب شقيقها.

ووفقا للشابة الأمريكية، اعتقدت، في بادئ الأمر، أن طوبا طائرا قد حطم الزجاج الأمامي وكاد أن يصيب شقيقها بأضرار بليغة.

ولكن عندما توقفت وخرجت من السيارة، كان بانتظارها مفاجأة، حيث وجدت سلحفاة متوسطة الحجم عالقة في الزجاج الأمامي.

ونتيجة للحادثة، حصل شقيق الشابة على بعض الإصابات الطفيفة، بسبب تطاير الزجاج، بينما ماتت السلحفاة بعد تسليمها إلى إحدى العيادات البيطرية في وقت لاحق.