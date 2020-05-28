أطباء يعيدون مشاهد فيلم تايتانيك إلى الحياة... فيديو

قام أطباء من مستشفيات مختلفة حول العالم بتصوير مقاطع فيديو طريفة مشابهة لمشاهد من فيلم تايتانيك الشهير.

ويظهر في مقطع الفيديو كيف صنع الأطباء سفينة افتراضية باستخدام سرير في المشفى ومثل أحد العاملين بطلة الفلم وهي تقف على طرف السفينة كما قام الآخرون بالتجديف و جر السرير إلى الأمام.

ونظم المشهد تحت أنغام أغنية المغنية الكندية سيلين ديون "قلبي سيستمر"، ما جعل المقطع مؤثرا أكثر ونال إعجاب الآلاف من المستخدمين.

Click on the video to watch the hospital romance: The Titanic. pic.twitter.com/BltLZX1yz2 — People's Daily app (@PeoplesDailyapp) May 28, 2020

والمشهد عبارة عن استعارة بأن الأطباء هم "سفينة الأمل" التي تحاول انقاذ العالم من الفيروس القاتل.