أطفال الشاولين يبتكرون لعبة مسلية للغاية... فيديو

ويظهر الفيديو الأطفال وأمامهم مجموعة من الورق مرسوم عليها بعض الرسومات المختلفة (قدم، يد)، حيث يجب عليهم اتباع هذه الحركات ووضع الطرف الصحيح على الصورة المناسبة.

ومن شروط اللعبة عدم وضع القدم على الصورة التي تحوي على يد، والعكس صحيح، وفي حال تم ذلك فإن اللاعب يخسر جولته ويذهب الدور إلى الطفل الآخر.