مطعم هولندي يستخدم روبوت لخدمة زبائنه... فيديو

يقدم مطعم هولندي يعرف باسم "القصر الملكي" خدمة مميزة لزبائنه من خلال مجموعة من العاملين الآليين الذين يقومون على خدمة الزبائن بتقديم الطلبات لهم.

فكرة الاستعانة بالرجال الآليين "الروبوت" جاءت لدى قيام صاحب المطعم، شاوسونغ هو، بزيارة للصين حيث لاحظ وجودهم في أحد المطاعم.

ليحاول نقل التجربة إلى مطعمه، حيث قام بشراء عدد من الروبوتات، قبل تفشي فيروس "كورونا" لتصل طلبيته من الرجال الآليين خلال وقت انتشار المرض.

ليجهز مطعمه بهم قبل إعادة افتتاح المقاهي والمطاعم في المدن الهولندية، واصفا الأمر بالجيد كونه سيمنح الزبائن ثقة أكبر بقلة احتمال الإصابة بالفيروس في حال زيارتهم لمطعمه.