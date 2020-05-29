مظليان يسقطان من ارتفاع شاهق بعد تشابك المظلات...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم تصويره من عدة زوايا للحظة اصطدام مظليين بعضهما ببعض بالقرب من بحيرة إيجيبليت في مقاطعة سافوي.

الحادث وقع على ارتفاع كيلومتر ونصف، عندما اصطدم سيباستيان فاتيير، البالغ من العمر 31 عاما، والذي يعمل في الطيران الشراعي لمدة خمس سنوات.

بمظلي آخر الأمر الذي أدى الى تشابك مظلتي المظليين اللذين هبطا على الأشجار.

وفقد فاتيير وعيه لعشر دقائق، ووصف المظليان بأنهما المسؤولان عن الحادث كونهما لم يحسنا تقدير اتجاه الرياح جيدا.