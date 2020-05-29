فهد يباغت موظفين أثناء محاولتهم إنقاذه ويصيب اثنين منهم...فيديو

ويظهر الفيديو كيف اقترب الموظفون من الفهد، معتقدين أن المهدئات، التي استخدموها لفك ساق الفهد من السياج أعطت مفعولها، لكن الحيوان نهض وانقض على بعض الموظفين وأصاب اثنين منهم.

A leopard attacks a forest official in Nalgonda district in #Telangana pic.twitter.com/r3izNkNFYg — Rahul Devulapalli (@rahulscribe) May 28, 2020

جميع السكان المحليين الذين تجمعوا في الموقع لمشاهدة كيفية إنقاذ الحيوان غادروا المكان بعدما أدركوا أن آكلة اللحوم كانت عدوانية.