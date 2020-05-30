تسجيل لحظة ولادة حوت بيلوغا أبيض في أكواريوم جورجيا في أتلانتا...فيديو

أعلن أكواريوم في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية ولادة حوت بيلوغا أبيض، الأحد 17 آذار/ مايو، من أم تبلغ من العمر عشرين عاماً.

ويظهر مقطع فيديو الأم "ويسبر" وهي تضع مولودها بوزن حوالي 80 كغ وطول 1.63 متر.

وتظهر التسجيلات أيضًا كيف يسبح المولود الجديد بجانب والدته في حوض السمك.

يمكن العثور على الحوت الأبيض أو الحيتان البيضاء، وهو نوع من الحيتان القطبي، في معظم المياه القطبية الشمالية وشبه القطبية، وخاصة على سواحل ألاسكا وكندا وروسيا.

يتراوح طول الحيتان البيضاء بين ثلاثة وستة أمتار ويزن 400 إلى 1000 كيلوغرام.