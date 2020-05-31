موظف محمية طبيعية ينقذ ظبيا من أنياب أفعى ضخمة.... فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يرصد لحظة انقاذ ظبي من أنياب أفعة ضخمة، حيث كادت أن تبتلعه في تايلاند.

ويظهر الفيديو أحد عمال المحمية الطبيعية، أثناء جولته، وهو يضرب الأفعى بغصن شجرة ليحرر الظبي، حيث حاولت أن تهاجمه ولكن محاولتها باءت بالفشل.

وعندما شعرت بالتهديد، تركت الظبي وشأنه، الأمر الذي أدى إلى هروبه قبل أن يلقى حتفه بثوان قليلة.